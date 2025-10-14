Francisco Cacho explica en Zapeando cómo se forma una tormenta: "Con el Mediterráneo cálido vuelven a nacer sobre sí misma"

Francisco Cacho visita una tarde más Zapeando para explicar de forma sencilla cómo se forma una tormenta. A través del ejemplo de la DANA Alice, mostró imágenes impactantes y reveló datos sorprendentes sobre las intensas lluvias y descargas eléctricas.

A continuación, muestra unas imágenes que enseñan "la naturaleza de estas tormentas". En primer lugar, Cacho se centra en las que se formaron entre Ciudad Real y Toledo, para después continuar con su explicación señalando las originadas en la Comunidad Valenciana.

"Son un grupo de tormentas que giran en círculos sobre sí mismas, como está sobre tierra, cuando se termina, la humedad se deshace. Pero, fijaos ahora en las que tenemos en Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Veis cómo tienen la mitad sobre tierra y la otra sobre el mar? Ese es el problema, que con un Mediterráneo cálido (las tormentas) tienen un aporte de humedad casi infinito. Es como si volvieran a nacer sobre sí mismas", explica Francisco Cacho.

Como dato, el meteorólogo destaca que "estas lluvias han venido acompañadas de tormentas fuertes. En las últimas 24 horas han caído 12.000 rayos en nuestro país".

