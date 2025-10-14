La advertencia de Dani Mateo a Trump, después de que piropee a Giorgia Meloni: "Has tocado mal botón..."

El mandatario estadounidense decidió llamar "hermosa" a la líder italiana durante el acto que convocó en Egipto para firmar el plan de paz de Gaza. Un piropo que, según él, en EEUU puede costarte la carrera política.

La 'cumbre de paz' organizada por Donald Trump en Egipto ese lunes ha dejado imágenes muy llamativas como el tenso apretón de manos con Emmanuel Macron o el piropo que dedicaba a la presidenta italiana Giorgia Meloni.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el líder estadounidense no duda en halagar a Meloni a su manera. Trump afirma que la presidenta italiana es "muy hermosa". Pero, como señala el presidente de EEUU, "es el fin de tu carrera política si lo dices".

"No te importa que te llame hermosa, ¿verdad?", pregunta Trump a Meloni, "Porque lo eres, muchas gracias por venir". Los zapeadores se quedan sin palabras tras ver el vídeo. "Cuidado Trump", advierte Dani Mateo, "la Meloni igual te rompe la mano a ti".

"Cuidadito, Trump, que has tocado mal botón", añade el presentador de Zapeando. María Gómez, por su parte, afirma que "como mujer, mal, pero, como española, peor". "Si Trump llama guapo a alguien tiene que ser a Pedro Sánchez", añade.

