Feijóo presenta su plan migratorio: un "sistema ordenado" que plantea una visa transitoria "por puntos"

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, presentó en Barcelona su plan migratorio, que propone una visa transitoria por puntos para que los migrantes sin papeles en España puedan regularizar su situación laboral. Feijóo insiste en que "contribuir debe ser condición para permanecer", y el sistema evaluará criterios como la edad, formación, idioma y adaptación cultural. En 'Espejo Público', Feijóo criticó las regularizaciones por arraigo, afirmando que deben ser excepcionales, y defendió que para residir en España es necesario trabajar o buscar empleo activamente. El plan excluye a migrantes con antecedentes penales y busca una alternativa al modelo de "puertas abiertas" de Pedro Sánchez.

El plan, el cual Feijóo se compromete a cumplir en caso de llegar a La Moncloa, se basa en una premisa clara: "Contribuir tiene que ser condición para permanecer". Los 'populares' plantean un sistema en el que los migrantes presenten una "expresión de interés" para residir en España. Su éxito -o no- dependerá de criterios "objetivos", según han defendido desde el PP, como la edad, la formación, el conocimiento del idioma o la capacidad de adaptarse a la cultura.

En una entrevista en 'Espejo Público', en Antena 3, Feijóo habló de reformar las regularizaciones por arraigo para "que vuelvan a ser excepcionales" y dejen de ser una forma "encubierta" de conseguir papeles. "Lo que no puede ser es que en España la forma más fácil de entrar sea o bien por patera, muriéndose más de 10.000 personas al año, o bien por los aeropuertos españoles con un visado de turista de 90 días y, finalizado el visado, 'me quedo, me empadrono y pido el arraigo'. No. Para quedarse en España usted tiene que aportar, usted tiene que trabajar y usted tiene que tener un contrato de trabajo o una búsqueda activa de empleo", defendía.

Quienes no cumplan con la ley "se irán de nuestro país"

La visa 'temporal' que se dará a aquellas personas interesadas en quedarse en España se otorgará durante un plazo de tiempo. Ese tiempo se dará para que encuentren un empleo en un sector falto de mano de obra, levantando también un canal transitorio en el que aquellos que viven en España adopten este sistema por puntos y acaben -según el PP- con su situación irregular.

Su hoja de ruta fue presentada hace dos semanas en Murcia, una convención en la que los líderes del PP dieron el visto bueno al PP de Feijóo en esa 'mano dura' que plantea aplicar, un "sistema ordenado" en el que aquellos que no cumplan la ley "se irán de nuestro país".

De este punto estarán excluidos aquellos migrantes con antecedentes penales o que tengan prohibida la entrada a España, algo que ya defendieron con las enmiendas que presentaron a la iniciativa legislativa popular que centenares de asociaciones presentaron en el Congreso para regularizar a medio millón de inmigrantes. El plan de Feijóo busca una alternativa al modelo de "puertas abiertas" que defiende -dicen- Pedro Sánchez.

