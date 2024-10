La banda ‘La Oreja de Van Gogh’ cambia de etapa. El grupo ha anunciado a través de su cuenta de X que su vocalista, Leire Martínez, deja el grupo. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado

Para el grupo ha sido una decisión dura y difícil que "termina una etapa fascinante". "(Esta etapa) Todos la llevaremos en el corazón, nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.

¿Vuelve Amaia?

No es la primera vez que el grupo se queda sin vocalista, ya que en 2007, la que había sido la voz principal desde la creación del grupo, en 1996, hasta entonces, Amaia Montero, decía también adiós a la banda para emprender así su carrera en solitario.

Lo cierto es que la noticia llega en un momento en el que la vocalista se había pronunciado sobre la posible vuelta de Amaia Montero al grupo. Lo hizo en una entrevista en la que expresó su descontento ante los comentarios de algunos seguidores del grupo.

"A mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de ‘ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva’. Pero bueno, ¿y yo qué?”, dijo entonces. Así, la cantante recordó que ella llevaba 16 años en la banda. Entonces, no descartó que pudiera darse el caso y Amaia regresase al grupo. Pero añadió que era decisión del grupo: "Si Amaia vuelve, pudiera ser verdad, o no... Yo es algo que ahora mismo no me planteo, y además será el grupo el que tenga que decir si esto va a ser así o no".

'La Oreja de Van Gogh' presentando a la nueva cantante en 2008.

Lo cierto es que muchos seguidores habían tanteado esta posibilidad por la reacción de la cantante durante uno de los últimos conciertos con la banda, en Zaragoza.

Leire llegó al grupo en 2008, después de los momentos de 'bajón' y la crisis que supuso el abandono de Amia. Con un timbre similar al de Amaia, el pelo castaño y una imagen juvenil, los 'chicos' del grupo, Pablo, Xavi, Álvaro y Haritz, ficharon a Leire y recuperaron el "espíritu universitario" que les unió hace doce años, declararon entonces.

Imagen de archivo de La Oreja de Van Gogh

Leire ya había tanteado la fama y mostrado sus artes vocales en un programa de televisión, 'Factor X', pero los chicos de 'La Oreja de Van Gogh' aseguran que no la vieron en la pequeña pantalla y fue la "química" y el "buen rollo" que se estableció entre ellos desde el primer momento lo que les hizo "no tener dudas", aunque saben que será "difícil" repetir el éxito logrado con Amaia.

Hasta las manos de La Oreja, llegaron cientos de maquetas y muchas chicas acudieron a su local de ensayo para hacer una prueba, pero la "casualidad" o el destino quisieron que una chica del mismo San Sebastián que no era fan de la banda, conectara con su forma de sentir la música y de ver la vida. "No sólo necesitábamos una cantante, sino también una amiga que aportara sus cosas", indicó Pablo. "Estamos encantados de tener una socia más que subir al carro", añadió Xavi, quien reconoció que se habían jugado "la supervivencia del grupo".