Juan Sanguino, a Isabel Preysler tras pedir como 'regalo de cumpleaños' que se aclare el caso de Julio Iglesias: "Cada una pide lo que necesita"

Juan Sanguino analiza la portada y reportaje que dedica la revista '¡Hola!' al cumpleaños de Isabel Preysler y desvela detalles tanto de la celebración en Miami con Chabeli y Enrique, como de la entrevista, donde habla de Julio Iglesias.

En su repaso semanal a la prensa del corazón, Juan Sanguino habla en el vídeo sobre estas líneas de la portada que ha dedicado la revista '¡Hola!' a Isabel Preysler por su cumpleaños.

"No hay ningún otro país en el que alguien haya sigo la persona más conocida en la prensa del corazón como Isabel Preysler en España", comenta el experto, que explica que la celebración ha sido en Miami junto a sus hijos Chabeli y Enrique Iglesias.

Por este motivo, Sanguino ya avisa de que "no contemos con que haya fotos", ya que Enrique "quiere mucho a su familia, la ve constantemente, pero fotos públicas no se hace con ellas".

En este reportaje en el '¡Hola!', Isabel aclara los malentendidos sobre su edad y señala que cumple 76. "Como llevo oyendo hablar de ella toda mi vida, 76 me parecen pocos", comenta Dani Mateo.

La 'celebrity' asegura en la entrevista que el regalo que le haría más ilusión sería "que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio (Iglesias)". "Cada una tiene la vida que tiene y pide las cosas que necesita", apunta Sanguino, que afirma que Isabel y su exmarido "se apoyan y se respetan mucho y se defienden en público".

Isabel no se queda ahí, y afirma que ella "siempre" ha defendido a la mujer, pero que Julio Iglesias "es incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando".

