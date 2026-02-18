VÍDEO | Juan Sanguino desvela qué hay de cierto en la relación de Chenoa y su exmarido: "No necesariamente han vuelto como pareja"

Juan Sanguino estalla en este vídeo estalla por la portada que dice que Chenoa habría retomado la relación con su exmarido y explica todos los datos que desmontan la teoría de una reconciliación sentimental.

Como cada semana, Juan Sanguino analiza los principales temas que traen las revistas del corazón, como en el caso de Lecturas, que dedica su portada a la "felicidad de Chenoa".

Un titular que Sanguino "denuncia" en el vídeo sobre estas líneas: "Es el rollo de siempre, en plan no estaba feliz cuando estaba soltera", comenta el experto.

Respecto a la noticia, que habla de que la cantante y presentadora habría retomado la relación con su exmarido "es un tecnicismo muy travieso", ya que los dos se estarían volviendo a ver, pero "no necesariamente han vuelto como pareja", tal y como apunta Sanguino.

Los rumores comenzaron cuando Chenoa y su ex coincidieron en el cumpleaños de un amigo común y "en una foto con muchas personas, posaron el uno al lado del otro".

A todo esto ayudaría que, cuando la pareja se separó después de un año de matrimonio, Chenoa dijo que era "una separación temporal". "Todos sabíamos que la separación no era definitiva porque las declaraciones no las hizo en chándal", señala Dani Mateo.

Chenoa, por su parte, ha aclarado a la prensa que no tiene "ningunas ganas" de retomar su vida con su ex. "Chenoa respondiendo a los reporteros horas después de que salga una noticia me ha dado una nostalgia...", reacciona Sanguino, que pide una reflexión sobre "la obsesión que tiene este país en que Chenoa encuentre novio".

