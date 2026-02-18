¿Cómo sería Donald Trump si hubiera nacido en otro país? La Inteligencia Artificial lo muestra, en vídeo

Una cuenta de TikTok ha recurrido a esta tecnología para convertir al presidente estadounidense en el dirigente de lugares como Japón, Nigeria o Irán. Descubre el resultado en el vídeo principal.

El 16 de febrero se celebra en Estados Unidos y, por ese motivo, alguien ha decidido recurrir a la Inteligencia Artificial para saber cómo sería Donald Trump si fuera el presidente de otros países.

Así, gracias a esta tecnología, podemos ver a Trump como si fuera presidente de Venezuela, India, México, Francia, China, Irán, Japón o Nigeria. Así, en las imágenes se puede ver a Trump con los rasgos racializados o llevando ropa típica de ese lugar.

"Ojo, si consiguen hacer creer a Donald Trump que gobierna todos esos países, con la tontería, a lo mejor evitan que los conquiste", señala Quique Peinado. "Para no gustarle lo oscuro le queda bien", añade María Gómez.

Dani Mateo, por su parte, señala que "de esos 'Donalds' ya hubiera expulsado a dos o tres del país".

