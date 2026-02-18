Juegos Olímpicos de Invierno
VÍDEO | "De ladrona pasó a campeona": Paco Jiménez cuenta la historia de la deportista olímpica Julia Simon
El equipo francés ha contado en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno con una joven que fue condenada por estafa después de robar dinero a una de sus compañeras de equipo.
Quedan pocos días para que finalicen los Juegos Olímpicos de Invierno y, por ese motivo, Paco Jiménez visita Zapeando para hablar sobre una atleta, Julia Simon, que, además de demostrar su maestría deportiva, también ha sido noticia por otro suceso.
La deportista decidió robar dinero a sus compañeros de equipo. Como señala el periodista, en el año 2022 fue acusada de gastar más de 2.000 euros en compras con la tarjeta de crédito de su compañera Justine Braisaz-Bouchet. "Hombre, tiene nombre de rica", expone Quique Peinado.
"Al principio negó los hechos, dijo que alguien había hecho esas compras, pero, durante el proceso judicial acabó admitiendo la culpa", indica Jiménez. Por ese motivo, fue condenada por estafa. La deportista tuvo que abonar una multa de 15.000 euros y, además, también fue condenada a tres meses de prisión suspendida, es decir, "solo ingresaría en prisión si volviera a cometer un delito parecido".
A pesar de este suceso, el equipo francés ha aceptado su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en biatlón. La deportista ha conseguido dos oros. "De ladrona pasó a campeona", expone Paco.
