VÍDEO | Paco Jiménez desvela la historia del exatleta Ryan Wedding, "el Pablo Escobar moderno"

El deportista no consiguió triunfar en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en 2002 y por eso decidió buscar una nueva ocupación. Wedding comenzó traficando con marihuana para, años después, poner en marcha una organización criminal.

Paco Jiménez visita Zapeando para hablar sobre algunos deportistas que, además de destacar por ser grandes atletas, también se han convertido en delincuentes. Un ejemplo de ello es Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense que fue arrestado hace unas semanas por dirigir, supuestamente, una red de narcotráfico.

El periodista señala que el deportista "cambió una nieve por otra". Wedding participó en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Salt Lake City (Estados Unidos) en la prueba de slalom gigante de snowboard donde quedó en el puesto 24. "Los resultados no eran muy allá así que le hicieron dejar el snowboard y buscar otra forma de ingresos", explica Jiménez.

Primero comenzó con la producción y distribución de marihuana, pero en 2008 fue detenido en California por comprar y vender cocaína. Wedding pasó tres años en la cárcel, pero, al salir en 2011, puso en marcha una organización criminal "que ha estado operando hasta su reciente detención".

"Ryan ha estado entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y arrestarle no ha sido nada fácil", cuenta Paco, "ya que contaba con la protección del cártel de Sinaloa". El periodista indica que las autoridades estadounidenses lo describían como "el Pablo Escobar moderno". Según se ha informado, el cártel que lideraba era el mayor proveedor de cocaína de Canadá y obtenía unos ingresos de más de 1.000 millones de dólares al año.

Wedding, finalmente, fue detenido en México en una operación conjunta entre ambos países. Tras detenerles, inmediatamente, fue trasladado a EEUU, que es donde deberá responder ante la justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.