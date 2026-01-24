Ahora

Acusado de agresión sexual

Primeras palabras de Julio Iglesias tras el archivo de la denuncia en su contra: "Me han jodido mi reputación"

¿Qué ha dicho? El cantante asegura en declaraciones a 'OK Diario' que no se ha respetado su presunción de inocencia y que eso le ha provocado "un daño irreparable".

Julio Iglesiasno tiene intención de dejar pasar los sucesos de los últimos días. El internacional e histórico cantante ha decidido dar sus primeras declaraciones en 'Ok Diario' donde no ha dudado en asegurar que las denuncias contra él, donde era acusado de agresión sexual, le han "jodido la reputación" y además añade que el daño provocado es "irreparable" al no respetarse su presunción de inocencia.

"¿Y ahora qué?", se pregunta el artista de 81 años después de que este viernes la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara las diligencias tras las dos denuncias de dos trabajadores acusándole de agresión sexual y trata, eso sí, por "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados". O lo que es lo mismo: los hechos denunciados presuntamente se produjeron en otro país y desde España no pueden entrar.

"Agradezco todas las muestras de apoyo. La Fiscalía archivó el caso, como no podía ser de otra manera, pero a mí me han jodido mi reputación", espeta el cantante en el citado medio, donde anuncia además que se defenderá y tomará acciones legales, eso sí, desde un perfil bajo. Además, habla de una sola denunciante, no de dos, y dice que "es una niña".

También asegura en la entrevista que ya está echando cuentas con sus abogados de cuánto dinero recibirá por los daños económicos y reputacionales.

Tocamientos, insultos y humillaciones

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguraban hace unos días haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con 'Univisión Noticias'.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

