Juan Sanguino 'demuestra' que la relación de Cayetano Rivera y Gemma Camacho es real con su 'Bingo de las relaciones'

La revista 'Semana' ha publicado un reportaje en el que da numerosos datos sobre la relación entre el torero y la periodista de Granada. El periodista ha aprovechado el texto para jugar con los zapeadores a su divertido bingo.

Cayetano Rivera Ordoñez tiene una nueva ilusión. La revista 'Semana' ha publicado que el diestro tiene una relación muy estrecha con alguien. Como adelanta Juan Sanguino, es Gemma Camacho, una periodista de Granada de 37 años.

El periodista, en lugar de teorizar sobre la relación entre Gemma y Cayetano, ha preferido recurrir a su célebre 'Bingo de las relaciones'. La mecánica es la habitual: el reportero va a leer varias frases del reportaje publicado por la revista para ver si los zapeadores tienen las diferentes palabras clásicas de la prensa rosa, o similar, deben tacharla. Si consiguen línea significa que sí que hay relación.

En el reportaje se pueden leer frases clave como "nueva ilusión", "escapada romántica", "cita secreta" o "entorno", que dan lugar a una línea. Para Sanguino, esto demuestra que existe una relación entre Cayetano y Gemma. "Hay pareja", declara.

"Apuesto por esta pareja", añade, "no solamente porque el 'Bingo' ha dicho que sí, es que por lo visto son amigos desde hace años". El periodista señala que "cuanto te das cuenta de que un amigo te gusta, es que te gusta de verdad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.