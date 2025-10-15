Miki Nadal 'copia' a Kim Kardashian y 'lanza' 'Pelillo Tucci', su marca de ropa con pelo

La celebrity ha lanzado un nuevo producto en Skims: unos tangas con pelo sintético simulado el vello púbico. El zapeador se aprovecha de la idea de Kardashian para lanzar unas camisetas con pelo en la axila y la espalda.

Kim Kardashian sigue innovando en su marca de ropa interior, Skims, pero, en esta ocasión, su último lanzamiento es muy llamativo. La celebrity ha presentado unos tangas con mechones de pelo sintético simulando que es vello público.

"El precio ronda los 42 euros y se han agotado casi de inmediato", comenta Maya Pixelskaya. "Donde hay pelo hay alegría... pero no", comenta Isabel Forner, "para invierno, te lo compro para ir calentita, pero en verano te pones eso y parece que has roto aguas".

Dani Mateo anuncia que esta nueva prenda de Kim Kardashian "ha abierto un filón y ya hay gente aprovechando para aplicar la idea a otras prendas y forrarse". Miki Nadal 'presenta' su nueva marca: 'Pelillo Tucci'.

Como muestra el zapeador, en su colección se puede encontrar una camiseta que tiene pelo sintético en la zona de la axila y en la espalda simulando vello. Además, como señala Nadal, con las 1.000 primeras compras regalan unos calzoncillos "con hucha peluda". "'Pelillo Tucci', siéntete vello", concluye Miki.

