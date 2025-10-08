Los consejos de Juan Sanguino para sentarse en primera fila de los desfiles: "Una foto con papada puede arruinarte la vida"

Aunque "ayuda que seas una persona famosa", no todos pueden llegar al 'front row', la primera fila de los desfiles de moda. En este vídeo, comparte unos consejos para aquellos que alcancen uno de estos asientos privilegiados.

Juan Sanguino hace una semana más su repaso a la actualidad de la prensa rosa, que en esta ocasión pasa por la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, pero también por la semana de la moda de París.

Allí se pudo ver la tierna imagen de Penélope Cruz, "la hermana de Mónica" para los zapeadores, charlando sobre maternidad con una embarazada Úrsula Corberó.

Ambas estaban en el 'front row', el lugar más exclusivo del desfile. Pero ¿qué hay que hacer para sentarse en la primera fila de los desfiles?

Juan Sanguino explica en el vídeo sobre estas líneas que "ayuda que seas una persona famosa, un estilista famoso, una persona rica que pueda comprarse los vestidos, editores de moda, propietarios de tienda, influencers...".

Para aquellos privilegiados que consiguen lugar en el 'front row', aconseja que "hay que estar fabulosa, pero sin pasarse", además de hablar un poquito con las personas que están a tu lado, pero "sin estar riéndote ahí como una zarigüeya".

Además, conviene tener la barbilla siempre alzada, porque "una foto con papada puede arruinarte la vida", y no llevar muchos bártulos.

Una vez en el 'front row', señala que "tienes que agarrarte ahí como una garrapata" para evitar que al año siguiente te pongan en la fila de los baños. "Tanto follón y al final dura tres minutos el desfile", comenta por su parte Mónica Cruz.

