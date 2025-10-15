'La Oreja de Van Gogh' publica el vídeo de la vuelta de Amaia Montero ¿y adelanta nueva canción?

El vídeo de la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'.

En vídeo Más de diez años después 'La Oreja de Van Gogh' publica el primer vídeo de Amaia Montero cantando junto a ellos en una 'sesión inspiración'.

Lleva más de un año entre rumores y al fin se ha hecho oficial: Amaia Montero vuelve a 'La Oreja de Van Gogh' 17 años después, cumpliendo los sueños de aquellos fans que se sintieron huérfanos, y para mal de otros tantos fieles a Leire Martínez.

Un comunicado en su página web, una foto en blanco, la marcha de Pablo Benegas y un vídeo que adelanta todo lo que está por venir. Porque como ellos mismos aseguran "la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo." ¿Hemos leído que ya han escrito nuevos temas? Sí, en efecto.

Y no solo lo cuentan en su comunicado, el vídeo que han compartido en redes sociales esconde un gran adelanto: ¿quizás el primer single de esta nueva etapa?

10 de octubre de 2025: Sesión inspiración

"Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido, tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo, soy la duda que te ronda cuando no sabes que hacer" podría ser el primer verso conocido de la nueva etapa de 'LODV' sin Leire y con Amaia. Al menos es lo que se escucha y entiende mientras una nueva Amaia cierra los ojos y canta junto a sus compañeros en lo que rotulan como "Sesión inspiración 10.10.2025"

¡Ojo a la fecha! Diez de octubre, hace tan solo 5 días, ¿será un mensaje oculto? ¿y qué es eso de "sesión inspiración"? Lo cierto es que este vídeo representa bien lo que indican en su comunicado:

Se han reencontrado en un local de ensayo, Amaia ha cogido el micrófono de la banda 17 años después y ha vuelto a sentir, en efecto, la magia de sus canciones, aquellas que le hicieron "infinitamente feliz".

Según señala el propio grupo, en los últimos meses han estado reunidos en San Sebastián tal y como muestra el vídeo de este anuncio tan esperado: repasando sus éxitos y escribiendo "nuevas historias", transitando un "auténtico viaje musical" por la trayectoria del grupo.

Todo para advertir que "estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable."