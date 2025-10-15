Una novia descubre el día de su boda que su marido prefiere a otra: a su madre

Un joven de Filipinas se ha hecho viral el día de su boda. El joven posa con su mujer y sus familiares, pero no puede evitar llorar desconsoladamente. Descubre la reacción de su madre en el vídeo principal.

Las lágrimas en las bodas son normales. Es un momento de mucha emoción tanto para los novios como para sus familiares y amigos, que comparten es emotivo momento con ellos.

Pero, en esta boda en Filipinas, parece que las lágrimas del novio no son de felicidad. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el novio llora desconsolado mientras posa junto a su mujer y otros familiares. Entre ellos, su madre.

Como se ve en las imágenes, el chico se abraza a su madre que le mira extrañada ante sus lágrimas. Después, posa solo con su mujer y, a pesar de que ella le intenta coger la mano y acariciar su mejilla, el chico se aparta un poco y evita el contacto.

"O el chaval no está enamorado o cómo tienen que ser las croquetas que hace la madre", comenta Quique Peinado.

