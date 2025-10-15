Zapeando, un año más sin premio
Susana Griso gana una Antena de Oro y Zapeando le roba el premio: "Podemos caer aún más bajo"
Ayer se conocían los Premios Antena de Oro 2025 y Zapeando vuelve a quedarse un año más sin él. Una racha que va para record Guinness y que lleva a los zapeadores a una ronda de agradecimientos a premios que no les van a dar.
Ayer se dieron a conocer los galardonados con los Premios Antena de Oro 2025, que otorgan las asociaciones de radio y televisión de España. Un año más, Zapeando no se ha llevado ni uno solo: "Nos ha llamado el Guinness porque somos el único programa que lleva 12 años en antena y no se lo han dado ni uno solo", comenta Quique Peinado.
Quienes sí reciben premio son Matías Prats, Josep Pedrerol y Susana Griso, y por eso Miki Nadal se ha ido hasta el plató de 'Espejo Público' para robarle la Antena de Oro.
Dani Mateo, por su parte, promete en el vídeo sobre estas líneas que "podemos caer aún más bajo" y por ello hace una ronda de agradecimientos a premios que no les van a dar.
"Gracias por nada", comenta Miki Nadal, mientras que Isabel Forner se acuerda de la virgen de Guadalupe, San Juan, San Sebastián de los Reyes y Sanxenxo. "Yo no tengo nada que ver con estos perdedores, no me cerréis puertas", afirma Maya Pixelskaya, mientras que Quique Peinado asegura que "lo importante no es el premio, es el cariño del público, y nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas".
Dani Mateo, por su parte, se lo 'dedica' a la profesora de instituto que dijo que no iba a llegar a nada "porque tenía razón".
