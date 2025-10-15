Necko Vidal desvela por qué no ha gustado el nuevo disco de Taylor Swift: "Nos gusta la gente que necesita mucha terapia"

El violinista analiza las claves del éxito de la cantante que, recientemente, ha lanzado un nuevo disco: 'The Life of a Showgirl'. A pesar de que ha arrasado en ventas, muchas personas se han mostrado muy críticas con el mismo.

Necko Vidal vuelve a Zapeando para hablar sobre música. En esta ocasión, el violinista dedica su sección a la cantante Taylor Swift, que hace poco ha lanzado su nuevo álbum: 'The Life of a Showgirl'. ¿Cuáles son las claves del éxito de la cantante?

Para Vidal, Swift "es una compositora increíble". "No canta, cuenta", añade. El músico indica que la cantante "cuenta, de manera muy bonita y elegante, todas sus vivencias". La artista, además, cuida mucho su relación con sus fans. "Es muy detallista con los colores, con cada era, con los secretos que va dejando en sus canciones...", indica, "hace que ser fan será muy divertido". Otra de las claves de su éxito es que su esencia está "en su manera de componer".

Aunque el disco de Taylor ha sido un récord de ventas, muchas personas se han mostrado críticos con el mismo. Maya Pixelskaya señala que "no ha entusiasmado tanto porque, tal vez, habla de estar enamorada y a la gente le gusta más cuando está sin comerse un rosco".

"Es eso literalmente", afirma Necko, "nos gusta la gente que necesita mucha terapia". El músico indica que hay muchas críticas negativas del disco ya que mucha gente "se ha llevado un chasco grande". "Dentro del 'fandom' ha gustado muchísimo", expone.

Necko considera que a mucha gente le gusta una Taylor "rencorosa, que haga canciones sobre el imbécil de su exnovio". En el nuevo disco, Swift trasmite ser una mujer enamorada, que no tiene tantos problemas y que canta más sobre lo estupenda que es su pareja. "Ha decepcionado porque se esperaba otra cosa", resume.

