Andy se 'venga' de Lucas: de su single 'Marioneta' a compartir mensajes que le llaman "arrogante"

"Yo soy del culebrón Andy y Lucas", confiesa Alfonso Arús, que destaca que "Andy ha contraatacado" tras los 'dardos' que le ha lanzado Lucas tras saber que su compañero va a sacar su carrera en solitario tras separarse. Según explica Tatiana Arús, con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Andy "va a romper su silencio". Además, la colaboradora explica que, al parecer, "el nuevo álbum se llamaría 'Solo' y el segundo single 'marioneta'". Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo cómo Andy ha compartido en su cuenta de Instagram los mensajes que ha recibido de sus seguidores en los que critican la actitud de Lucas.

"Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando que es un rey, el otro caminando siendo humilde. No hay mucho más que decir", ha escrito una fan en un mensaje de su cuenta de Instagram que Andy ha compartido, y en el que se puede leer también cómo le desea "lo mejor" a Andy.

Tatiana Arús destaca que "es una declaración de intenciones" y enseña otro mensaje de otro fan en el que también critica a Lucas. "Hasta luego, Lucas, anda que no le has puteado al pobre muchacho", ha escrito el fan en el mensaje que Andy ha vuelto a compartir.

Por otro lado, Alfonso Arús lee "un fragmento del nuevo single de Andy, 'Marioneta', que dice, "quédate con tu disco y olvídate de mí". "Yo estoy enganchadísimo", asegura Alfonso Arús, que destaca que "es mucho peor que el 'Shakirazo'". "Han sido muchos años juntos creando canciones", recuerda Rocío Cano en el plató, donde Alfonso Arús lamenta esta situación porque "Andy y Lucas son como hermanos".

El vídeo de la tensión de Andy y Lucas

Alfonso Arús analiza la tensión en el último concierto de Andy y Lucas en este vídeo: "Las imágenes que más se han viralizado son las de Andy totalmente superado en un rincón mientras Lucas iba a su bola".

