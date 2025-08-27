Juan Sanguino analiza la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift: "Ella lo sabía desde hace dos semanas"

Taylor Swift y Travis Kelce se casan y Juan Sanguino tiene todos los detalles. ¿Cómo ha sido la pedida de mano? ¿Qué tiene de especial el anillo? ¿Es mejor o peor que el de Georgina? Su análisis, en este vídeo.

Juan Sanguino analiza una de las noticias del día: Taylor Swift y Travis Kelce se casan. La pedida de mano, explica, "ha sido muy Taylor", con los dos vestidos de Ralph Lauren y coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco.

"Ella sabía que se lo iba a pedir desde hace dos semanas", comenta Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, donde se imagina a Taylor Swift "vistiéndose todos los días a juego, por si acaso".

La foto con la que hicieron el anuncio acumula ya 30 millones de 'me gusta', "casi el triplicando la de Cristiano y Georgina", señala Sanguino, que añade que "es la décima foto con más 'me gusta' en la historia de Instagram".

Hasta Donald Trump se ha "ablandado" y les ha felicitado, según Juan porque "está un poco gagá" y "se ha olvidado que la odia a muerte".

El anillo que ha regalado Travis Kelce a Swift se sabe que tiene un diamante de ocho quilates, sacado de una mina del siglo XVIII que "puede llegar a costar hasta un millón de euros". Entre este y el de Georgina, Sanguino tiene claro que se queda con el de la prometida de Cristiano porque "soy de Alcorcón y a mí me gusta el tamaño y lo que brille".