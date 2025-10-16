Ana Mena y Óscar Casas, como nunca: así es el romántico vídeo de las tomas falsas de su videoclip

Ana Mena ha publicado las tomas falsas del rodaje de su videoclip, 'Lárgate', donde también aparece su pareja, Óscar Casas, en unas románticas imágenes en las que se puede ver a la pareja como nunca.

Ana Mena ha lanzado su nuevo tema, 'Lárgate', una canción que, tras ver el avance, Alfonso Arús ya preveía que "no acabó muy bien con el exnovio". Algo que Tatiana Arús confirmaba tras salir a la luz el videoclip completo. "Claramente se trata de una canción de desamor, al parecer, tras una relación tóxica"", afirmaba la colaboradora en este vídeo.

Ahora, la propia cantante ha mostrado en sus redes sociales un vídeo de las tomas falsas del rodaje del videoclip. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "algunas de las mejores imágenes del rodaje" como la divertida reacción de Ana Mena al saludar a un caballo.

Eso sí, sin duda, lo más destacado de las tomas falsas ha sido la visita de su novio, Óscar Casas. Y es que el actor visitó el rodaje de su chica, con la que, como se ve en el vídeo, compartió risas, confidencias y abrazos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.