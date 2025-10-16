Muere el exembajador español en Venezuela Jesús Silva, quien acogió al opositor Leopoldo López

Desde abril era cónsul general de Guadalajara (México), pero Jesús Silva también fue embajador en Venezuela, país en el que fue declarado 'persona non grata' y del que fue expulsado.

El exembajador de España en Venezuela Jesús Silva, declarado 'persona non grata' y expulsado del país sudamericano en 2018 y quien acogió en su residencia al opositor Leopoldo López en 2019, ha fallecido este miércoles en Guadalajara (Jalisco, México), donde ejercía la función de cónsul general desde el pasado mes de abril. "Con profundo pesar, informamos [de] su fallecimiento. Permanecerá en nuestros corazones para siempre", ha señalado la legación diplomática en el estado mexicano.

Licenciado en Derecho y funcionario de la carrera diplomática desde 1990, Silva, sevillano de nacimiento, sucedió a Jesús Gracia Aldaz en el Consulado de Guadalajara el pasado mes de abril, después de haber ejercido desde 2021 como cónsul general de España en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Además de en Venezuela, Jesús Silva había sido embajador de España en Panamá y Jamaica, consejero delegado de INECO, director general de relaciones culturales y científicas de Exteriores, director de gabinete del Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, consejero cultural de la Embajada española en Alemania y, en los años noventa, cónsul general en Rosario (Argentina).

En 2018, a raíz de un paquete de sanciones aprobado en la UE para Caracas, Venezuela declaró 'persona non grata' a Silva, quien entonces era el embajador español allí, y acordó su expulsión del país. En abril de 2019, Silva acogió en su residencia al opositor Leopoldo López, condenado en 2015 por incitar a la violencia en las revueltas de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro y que había escapado previamente de su arresto domiciliario. El líder de Voluntad Popular consiguió escapar en 2020, momento a partir del cual se trasladó a España.

"Hoy falleció en Guadalajara mi gran amigo Jesús Silva, ex embajador de España en Venezuela", ha escrito el opositor venezolano desde su perfil de X (antes, Twitter). "Conocí personalmente a Jesús el 30 de abril de 2019, cuando escapé de casa por cárcel y logré llegar a la Embajada de España. Por un año y medio me tocó compartir con él y su increíble esposa, Sara", ha indicado.

"Durante todo este periodo fui testigo de Jesús como un gran diplomático amante de su país, de su oficio y también de manera especial de la democracia y la libertad. Supo manejar las presiones de la dictadura sin ceder un milímetro en principios, supo mantenerse informado y ser un diplomático activo", ha recordado el venezolano. López recuerda cómo en 2022 recibió el reconocimiento de diplomático por la libertad, de la Human Rights Watch Foundation, y señala cómo con sus palabras "dejó testimonio de cómo la diplomacia de países democráticos debe ser activa en sembrar democracia donde no la hay".

Antes de cerrar su despedida, que acompaña con una foto en la que se puede ver al diplomático junto al opositor venezolano, López ha enviado un "abrazo muy especial" a la esposa de Silva, Sara de la Lastra, "a Olivia y a los mellizos", en referencia a los tres hijos de Silva y De la Lastra. "Querido Jesús, vuela alto, que aquí siempre estarás presente".