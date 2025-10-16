Perros vs. Halloween: sustos, disfraces y confusión, el vídeo recopilatorio más divertido de Aruser@s

Hay adornos de Halloween que dan un susto de 'muerte' tanto a humanos como a animales. Prueba de ello es este recopilatorio de Aruser@s: desde perros que se mimetizan con la decoración a zarigüeyas que brincan horrorizadas.

En plena temporada de Halloween, donde las calabazas, las telarañas y los esqueletos cobran protagonismo, Alfonso Arús ha mostrado un divertido recopilatorio de vídeos de sustos a perros.

Por una parte, el can que visita una tienda decorada monstruosamente donde termina por mimetizarse con la decoración gracias a estar perfectamente acorde al ambiente y con una quietud digna de cualquier figura de escaparate.

Mientras, otro perro se queda paralizado al ver un esqueleto en el centro del salón que, por alguna razón, le suena muy familiar. Además, tenemos el gracioso momento de la zarigüeya que brinca tras escuchar la maligna carcajada de una bruja.

Parece que este año ni los perros pueden quedarse fuera del espíritu de Halloween.

