Bernabé dice entender ahora "por qué Feijóo ha estado manteniendo a Mazón": "Es cómplice de su mentira"

El contexto Las palabras de la delegada del Gobierno llegan después de que la Generalitat remitiera un listado parcial de las llamadas del president el 29 de octubre, que refleja que no habló con el líder de su partido hasta las 21:27 de la noche.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por mantener a Carlos Mazón como president de la Generalitat, acusándole de ser cómplice de mentiras. Bernabé cuestiona la veracidad de la información sobre las comunicaciones de Mazón durante la DANA, señalando que la lista de llamadas entregada es incompleta y manipulada. Asegura que Feijóo afirmó estar informado en tiempo real, pero las pruebas indican que no fue así hasta horas después. Bernabé insiste en que los valencianos merecen saber qué hacía Mazón durante la tragedia y critica la falta de transparencia.

"Ahora todos los valencianos ya entendemos por qué estos 11 meses el señor Feijóo ha estado manteniendo al señor Mazón". Así se ha pronunciado este jueves Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, tras conocerse que, según el listado entregado por la propia Generalitat a la comisión de investigación de Les Corts, Carlos Mazón no habló con Alberto Núñez Feijóo hasta las 21:27 horas del día de la DANA.

Y eso que el líder del PP aseguró tan solo dos días después que el president valenciano le había tenido informado "en tiempo real" desde el día 28 de octubre. Para la delegada, esto demuestra que Feijóo lleva meses desoyendo las peticiones de cesar a Mazón, "porque es claramente el cómplice de su mentira".

"Yo lo único que sé es que el día 31 de octubre el señor Feijóo vino a la Comunitat Valenciana a hacerse una foto y a decir que desde el lunes, es decir, el día anterior a la DANA, estaba informado 'en tiempo real' de todo lo que estaba pasando", ha recordado Bernabé, en declaraciones a 'TVE', donde ha aseverado que Feijóo "ha estado manteniendo al señor Mazón" porque "es un cómplice más de las mentiras del PP, que es el denominador común en toda esta catástrofe".

"Llevamos aquí mucho tiempo exigiendo que el señor Mazón deje de ser el president de la Generalitat por una cuestión de dignidad democrática y, sobre todo, de dignidad de la Generalitat Valenciana como institución, y el máximo responsable del PP, que es Alberto Núñez Feijóo, que podía hacerlo, no lo hace porque es claramente el cómplice de su mentira", ha abundado la representante del Gobierno central.

A su juicio, "aquí hay dos cosas claras": o bien Mazón "quiere dejar al señor Feijóo a los pies de los caballos o es que simplemente era una mentira más". Además, recalca, si el presidente del primer partido de la oposición efectivamente no estuvo informado hasta las 21:27 horas, "también demuestra que el señor Feijóo fue uno más de los 'todos despreocupados' que estaban en el PP el día 29 de octubre durante la terrible tragedia de todos los valencianos".

"Llevamos 11 meses pidiéndole a Feijóo que nos haga un favor a todos los valencianos y que saque a Mazón de la Generalitat. Ahora entendemos por qué todo esto no estaba pasando", ha insistido Bernabé, que además ha criticado que ese listado de llamadas que el Govern ha entregado a Les Corts es incompleto y no el oficial de la compañía telefónica, sino una lista elaborada por el propio equipo de Mazón: "Es el manual que está aplicando el PP en todo: cocinar, manipular y entregar cosas manipuladas", ha aseverado.

Así, ha recordado que Mazón tampoco ha entregado su localización ni desplazamientos del día de la DANA, con lo que, al margen de la veracidad de esa lista de llamadas, que cuestiona, los valencianos siguen sin "saber qué estaba haciendo el president de la Generalitat en el momento más catastrófico". "Vamos a hacer un año [de la catástrofe] y todavía no tenemos esa información", ha reprochado.

En su opinión, esa lista de "llamadas que ha considerado decir que hizo", en cualquier caso "pone en evidencia una mentira repetida y sostenida a lo largo del tiempo" por Feijóo, "que tenía que haber sacado de la Generalitat a Carlos Mazón y no lo ha hecho simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del PP".

"El único que podía solucionar este problema y liberarnos a los valencianos, que es Alberto Núñez Feijóo, resulta que a todos los españoles el día 31 nos mintió a la cara", ha aseverado Bernabé, que ve en ello "una mentira más que ahora explica por qué lo viene sosteniendo desde el día 29 de octubre".