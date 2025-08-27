La reacción de Donald Trump a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce tras dejarla como "la loca de los gatos"

María Moya recuerda cómo Trump "dejó a Taylor Swift como la loca de los gatos" por estar soltera y apoyar a Kamala Harris. Esta ha sido la reacción del presidente de EEUU al conocer que se acaba de prometer.

Taylor Swift y Travis Kelce han anunciado su compromiso tras dos años de relación a través de unas románticas fotografías en Instagram. En las imágenes se puede ver a la joven pareja rodeada de flores mostrando su espectacular anillo de compromiso: un diamante de ocho quilates diseñado por el propio Travis con un conocido diseñador.

Alfonso Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia la reacción de Donald Trump al compromiso de la cantante y el jugador de fútbol americano. "Les deseo mucha suerte", ha destacado el presidente de Estados Unidos, que ha afirmado que "él es un gran jugador y un gran tipo" mientras que ella cree "que es una persona fantástica".

"¿Qué le ha pasado a Donald Trump?", pregunta alucinado Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que Trump "puso a Taylor a caer de un burro tras apoyar a Kamala Harris en las elecciones". "La dejó casi como la loca de los gatos", recuerda María Moya.