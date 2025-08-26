Ahora

Dos años de relación

Taylor Swift anuncia su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce

Los detalles La cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs anuncian su enlace en las redes sociales: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

Travis Kelce y Taylor Swift celebran su compromiso en redes socialesTravis Kelce y Taylor Swift celebran su compromiso en redes socialesInstagram

It's a love story, and baby, she said yes. La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Travis Kelce han anunciado este martes su compromiso en redes sociales. En una publicación conjunta en Instagram, la pareja escribió: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan".

Este mensaje, acabado con el emoticono de una dinamita, lo han acompañado de fotos que muestran a Kelce proponiéndole matrimonio a Swift.

El compromiso ha sido supuesto un auténtico huracán en redes sociales. En menos de media hora, la publicación superaba los 3 millones de 'Me gusta', recogiendo las felicitaciones, entre otros, de la NFL.

Swift y Kelce llevan dos años saliendo. Su relación se conoció en 2023 después de que la cantante actuara en el Arrowhead Stadium, sede de los Chiefs de Kelce, tres veces ganador del Super Bowl.

