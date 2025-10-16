Ahora
El susto de un bebé al ver la inesperada reaccción "juguetona" de una beluga en el acuario

Vídeos virales

En Aruser@s, hemos sido testigos de un momento tan tierno como inesperado. En este vídeo puedes ver cómo una beluga ha sorprendido a un bebé en plena visita al acuario.

Parece que las belugas tienen más sentido del humor del que pensábamos. Y es que en Aruser@s, hemos visto a este tipo de mamíferos marinos hasta colarse en una pedida de matrimonio.

En este caso, un bebé acompañado de su familia estaba en primera fila disfrutando del fondo marino del acuario cuando, de pronto, una beluga gigantesca se ha acercado a saludar al cristal.

Por la reacción del pequeño, podemos asegurar que, pese a que ella "estaba juguetona", el "susto" ha sido tremendo. "Se piensa que le va a comer", ríe Angie Cárdenas, al ver cómo la beluga abre la boca.

