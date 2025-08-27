Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce que disgusta a Alfonso Arús: "No empieza el partido"

"No me gusta", confiesa Alfonso Arús al ver en este vídeo de Aruser@s el anillo de compromiso de ocho quilates con el que Travis Kelce ha pedido matrimonio a Taylor Swift tras dos años de relación.

Taylor Swift y Travis Kelve han anunciado su compromiso tras dos años de relación. La cantante y el jugador de fútbol americano han comunicado la gran noticia a través de un carrusel fotográfico en sus cuentas de Instagram que ya acumula millones de 'me gusta'.

En las imágenes se puede ver a la joven pareja rodeada de flores mostrando su espectacular anillo de compromiso: un diamante de ocho quilates diseñado por el propio Travis con un conocido diseñador.

"No me gusta el diseño", confiesa Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "es una edición única porque se trata de una pieza vintage". "Si lo comparamos al de Georgina Rodríguez, era de 45 quilates y algo más moderno", detalla la colaboradora mientras que el presentador bromea: "Nada, no empieza el partido".

"El de Georgina lo puedes llevar en la vida cotidiana y la gente no pensaría que cuesta lo que cuesta", asegura Angie Cárdenas en el vídeo, donde Alfonso Arús destaca que el de Taylor "Si me dices que lo han pillado en una tienda de antigüedades me lo creo". Y es que el presentador asegura que "parece el de la abuela".