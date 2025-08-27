Ahora

Famosa, cantante y millonaria

Juan Sanguino explica quién es Nicki Nicole, la novia de Lamine Yamal: cantante e instagramer con una fortuna de 3 millones

Juan Sanguino da más detalles sobre Nicki Nicole, la cantante y ahora novia de Lamine Yamal. En este vídeo, explica que solo con su Instagram, la artista gana 100.000 dólares cada mes.

Juan Sanguino da más detalles sobre Nicki Nicole, la cantante y ahora novia de Lamine Yamal. En este vídeo, explica que solo con su Instagram, la artista gana 100.000 dólares cada mes.

Se confirma la relación entre Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole y Juan Sanguino analiza todos los detalles.

El experto en 'salseo' de Zapeando explica quién es realmente esta cantante a la que incluso Forbes le ha dedicado un artículo completo.

En él, apunta Juan, se dice que Nicki Nicole, sólo con su Instagram, ingresa entre 85.000 y 116.000 dólares mensuales. Su fortuna, apuntaría este artículo, estaría cifrada entre los 2,8 y los 3,9 millones.

"Cada mes tiene que buscar un banco nuevo en el que meter los 100.000 pavos", alucina María Gómez, mientras que Sanguino afirma que "cada cifra que estoy dando me hace sentir más pobre", comenta por su parte Sanguino.

Las 6 de laSexta

  1. Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar
  2. Al menos dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en un colegio de Minneapolis
  3. El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado
  4. "Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza
  5. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  6. Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años