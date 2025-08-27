La historia de amor-odio entre Trump y Taylor Swift: ahora dice que es "una persona fantástica" tras su compromiso con Travis Kelce

"Creo que él es un gran jugador, un gran hombre y ella es una persona fantástica", ha dicho Trump sobre el compromiso

El contexto Desde que Taylor Swift anunció que apoyaba a Kamala Harris en las últimas elecciones estadounidenses, la cantante ha estado en la diana de los conservadores. En una ocasión Trump llegó a publicar en su red social: "¡Odio a Taylor Swift!".

La noticia de la semana es el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce, anunciado en Instagram con gran repercusión en redes sociales. A pesar de su conocida enemistad, incluso Donald Trump felicitó a la pareja, destacando a Swift como "una persona fantástica". Esta reacción sorprende, dado que Trump había criticado abiertamente a Swift por su apoyo a Kamala Harris. Durante años, la cantante se mantuvo al margen de la política, pero en 2018 comenzó a usar su plataforma para abogar por derechos igualitarios, lo que intensificó las tensiones con Trump. Ahora, tras el compromiso, parece que Trump ha dejado de lado su animosidad hacia Swift.

Es la noticia de la semana: la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Travis Kelce se casan. El compromiso lo anunciaron a través de una publicación de Instagram en la que subieron fotografías del momento en el que le pedía matrimonio a la cantante. En tan solo media hora, la publicación superaba los tres millones de 'Me gusta', dando la vuelta al mundo y provocando un auténtico huracán en redes.

Tras el anuncio, muchas caras conocidas han felicitado a la pareja. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido perder la ocasión de hablar de la noticia de la que todo el mundo habla. La cantante ha sido una de las mayores enemigas del presidente estadounidense. Trump la ha criticado abiertamente, sobre todo, después de su apoyo público a Kamala Harris. Por eso, después del "sí quiero" de la pareja del año, todos estaban expectantes por saber qué pensaba Trump, aunque su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

"Les deseo mucha suerte", ha destacado Donald Trump al ser preguntado por un periodista sobre el tema del momento. Eso sí, el republicano no solo se quedó ahí, sino que incluso alabó a la cantante. "Creo que él es un gran jugador, un gran hombre y ella es una persona fantástica", añadió.

De esta manera, Trump dio una reacción diferente a la esperada ya que Taylor Swift podría considerarse su enemiga número uno. Al menos, así lo pintaba hace unos meses cuando el presidente de EEUU escribió en su red social "¡Odio a Taylor Swift!".

Del amor al odio en tan solo un momento

Y es que la cantante es conocida por su rechazo a Trump. Apoyó a Kamala Harris en las últimas elecciones, aunque en el primer mandato de Trump reinó el silencio. Su Estado natal, Tennessee, había votado masivamente al magnate y dicen las malas lenguas que por eso ella nunca quiso posicionarse en política.

Hasta 2018, cuando utilizó sus plataformas para concienciar sobre los derechos igualitarios y el "racismo sistemático". Algo que la puso en la diana de los conservadores y que desató a la bestia, que desde entonces amenazaba. "No era fan de Taylor Swift y probablemente pagará un precio en el mercado", aseguró Trump en septiembre de 2024.

Fue entonces cuando empezó una guerra con indirectas y guiños. Tirando de ironía, Swift se autocalificó como "señora soltera con gatos". Una referencia al por entonces candidato a vicepresidente de Trump, el senador por Ohio J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera.

Un día después, 337.826 personas habían visitado el enlace para registrarse para votar que Swift adjuntó en la publicación, según indicó un portavoz de la Administración de Servicios del Gobierno de Estados Unidos al 'Hollywood Reporter'.

Ahora, después todos estos dardos que ambos se han lanzado, Trump parece haber olvidado que, por lo menos hasta ahora, "odiaba" a la cantante. En este momento, en cambio, tras anunciar que está comprometida, la ve "una persona fantástica".