La mayor Oferta de Empleo Público de la historia abre numerosas oportunidades para quienes cuentan con el título de bachillerato, con acceso a plazas estables en distintas administraciones y funciones.

Cada vez más personas ven en el empleo público una opción de seguridad y estabilidad ante un mercado laboral cambiante. La posibilidad de acceder a un puesto fijo, con buenas condiciones laborales y proyección a largo plazo, ha hecho que las oposiciones ganen atractivo entre quienes buscan una trayectoria profesional sólida. A esto se suma, además, que el año pasado el Gobierno anunció la mayor Oferta Pública de Empleo de la historia, abriendo la puerta a miles de plazas en distintas áreas de la Administración.

Contar con el título de Bachillerato permite acceder a un amplio abanico de oposiciones, muchas de ellas con buenas condiciones laborales y estabilidad a largo plazo. No obstante, es importante tener en cuenta que además del nivel de estudios, muchas oposiciones exigen ser mayor de edad, tener nacionalidad española y no haber sido condenado por delito doloso. Si se reúnen estos requisitos, las posibilidades de acceso son numerosas. Entonces, ¿a qué oposiciones se puede optar teniendo solo el Bachillerato? Aunque existen maneras de consultar, una a una, cada plaza ofertada, aquí explicamos las principales a las que acceder con bachillerato.

Oposiciones accesibles con el título de Bachillerato

El sistema de público empleo en España está organizado por grupos de titulación, lo que permite acceder a diferentes categorías de oposiciones según el nivel de estudios. Quienes cuentan con el título de Bachillerato pueden optar a numerosos procesos selectivos en las administraciones estatal, autonómica y local. Estos procesos selectivos corresponden a los subgrupos C1 y C2, donde el título académico exigido es Bachillerato.

Diferencias entre los subgrupos C1 y C2

Las diferencias entre las condiciones de los puestos comprendidos en los niveles C1 y C2 son, fundamentalmente, económicas. Pero para acceder a ellas también existen diferentes exigencias en cuanto a titulación académica se refiere. Mientras que las oposiciones del grupo C1 requieren el título de Bachillerato o equivalente, aquellas del grupo C2 están dirigidas a aquellos en posesión, como mínimo, del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que también son accesibles para aquellos que cuenten con Bachillerato.

Ambas categorías forman parte del personal funcionario de carrera y suelen implicar tareas administrativas, de gestión o de atención al público.

Oposiciones del subgrupo C1: acceso con Bachillerato

El subgrupo C1 ofrece acceso a cuerpos administrativos con funciones de cierta complejidad, que implican tramitación de procedimientos, redacción de documentos oficiales y apoyo técnico en distintas áreas de la Administración.

A nivel estatal, destacan plazas como administrativo del Estado, administrativo de la Seguridad Social, agentes de la Hacienda Pública, cuerpo de Tramitación Procesal y administrativa de la Administración de Justicia, ayudante de Instituciones Penitenciarias, Policía Nacional (Escala Básica) y técnico auxiliar de Informática.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, existen también convocatorias frecuentes para puestos como administrativo en los servicios de salud regionales y en la administración general autonómica.

Por su parte, las entidades locales ofertan plazas de administrativos, auxiliares de Biblioteca y Archivo, agentes de la Policía Local y miembros del Cuerpo de Bomberos, ya sea en municipios, diputaciones o consorcios comarcales.

Oposiciones del subgrupo C2: acceso con ESO

El subgrupo C2 corresponde a plazas de apoyo administrativo, tareas auxiliares y atención básica al ciudadano. Las funciones son más sencillas que en el grupo C1, y la retribución salarial es también inferior.

A nivel estatal, entre las oposiciones más habituales del subgrupo C2 destacan las destinadas a cubrir plazas de auxiliar administrativo del Estado, Auxilio Judicial y Guardia Civil, con funciones vinculadas a tareas de apoyo, tramitación básica y seguridad pública.

En el marco de las administraciones autonómicas, es frecuente la convocatoria de procesos selectivos para auxiliares administrativos en órganos de gestión general y en los servicios sanitarios, así como para perfiles operativos como Bombero Forestal o auxiliar de Enfermería. También se ofertan plazas en cuerpos técnicos auxiliares en especialidades como informática.

Asimismo, las entidades locales incorporan personal mediante oposiciones a auxiliar administrativo en ayuntamientos, diputaciones y organismos públicos, incluyendo instituciones académicas como las universidades, donde también se abren procesos específicos para este nivel.

Para mantenerse actualizado de los diferentes procesos selectivos convocados, y poder realizar las inscripciones a tiempo, lo mejor es estar pendiente de todas las actualizaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE).