Compromiso
Juan Sanguino comparte su curiosa teoría sobre la foto de Georgina Rodríguez para anunciar su boda con Cristiano Ronaldo
La influencer ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram para dar la buena noticia. Rodríguez ha mostrado un ostentoso anillo que tiene un enorme diamante rodeado de diamantes más pequeños.
Georgina Rodríguez sorprendía anunciando a través de sus redes sociales su boda con Cristiano Ronaldo. "Tras nueve años de noviazgo, cinco hijos y muchos bolsos de Hermès, por fin parece que Cristiano Ronaldo le ha pedido matrimonio a Georgina", comenta Juan Sanguino.
El periodista no duda en compartir una llamativa teoría sobre la fotografía que ha publicado la influencer en su Instagram para anunciar su compromiso. "La foto es la mano de él y la de ella encima con un pedrolo", explica. "¿Y si ella se ha comprado el anillo a sí misma y ha puesto la mano encima cuando él estaba durmiendo?", plantea.
"Ahora, ¿cómo sales de esta? Te tienes que casar con ella", añade. "Es una teoría mía que es mucho más divertida que la realidad", añade. El periodista cuenta que, por el momento, no se conocen más datos sobre el enlace. "Creo que podemos apostar, desde ya, que va a haber embutido y, además, ibérico bueno", afirma.
El anillo que le ha regalado el futbolista ha dado mucho que hablar ya que tiene un diamante de grandes dimensiones cuyo valor podría superar los cinco millones de euros. "A ellos les gusta esa estética", afirma Sanguino, "están hechos el uno para el otro".