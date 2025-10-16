Ahora
Iñaki Urrutia carga con humor contra Boticaria García: "¿A qué hora se puede comer la fruta?"

Iñaki Urrutia comparte entre risas su desconcierto ante las recomendaciones sobre cuándo comer fruta. Tras escuchar a los expertos, el cómico asegura no saber ya en qué momento del día es "seguro" tomarla.

"¿No se suponía que la fruta era buena?", pregunta Iñaki Urrutia a sus seguidores desde su cuenta de Instagram, quien parece no entender las indicaciones contradictorias que dan algunos expertos.

Según dice, tras escuchar a varios divulgadores científicos, como, por ejemplo, a Boticaria García, ahora "no sabe" cuándo es "seguro" tomar una pieza de fruta. "Por la noche no es bueno, al mediodía después de comer tampoco, y por la mañana se producen picos glucémicos, ¿a qué hora se puede comer?", bromea Urrutia.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores dan la razón al cómico. "Si se come el kiwi después del café, ya verá si la fruta es buena o no", ríe Marc Redondo, tras ver al humorista sujetando su clásica taza mañanera y dispuesto a comer un delicioso kiwi.

