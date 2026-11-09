VÏDEO | Un sándwich, dos codazos, un hámster y Lady Di: Alberto Rey recuerda la 'trilogía' de peleas entre Stallone y Richard Gere

Del codazo de Sylvester Stallone a Richard Gere por mancharle con un sándwich hasta el rumor sobre el protagonista de 'Pretty Wyoman', un hámster y "una parte muy oscura de su organismo". Alberto Rey recuerda las peleas entre estos dos actores desde los 70 hasta los 90.

Además de hablarnos de curiosidades del cine, como los actores que ganaron un Óscar, o lo mendigaron, con brutales transformaciones de maquillaje, Alberto Rey también tiene su sección, 'Estrellas a la gresca', en las que recuerda algunas de las peleas más míticas entre las estrellas del celuloide.

En esta ocasión nos vamos hasta la década de los 70, donde Richard Gere y Sylvester Stallone iban a protagonizar una película que se llamaba 'Días felices'.

En un descanso del rodaje, ambos se metieron en un coche para resguardarse del frío y, a pesar de las advertencias de Stallone, que no quería que Gere manchara su vestuario del personaje con su sándwich de pollo, el protagonista de 'Pretty Woman' acabó pringándolo.

La reacción, explica Alberto, es que "Stallone lo sacó del coche del codazo" y Gere acabó despedido de la película.

"Cómo hay que tenerlos para que tu compañero te diga algo tan educado como 'por favor, no comas que es la ropa de la película' y digas 'es que tengo hambre'", comenta Alberto.

La bronca tuvo su 'secuela' décadas más tarde, cuando a principios de los 90 ambos actores coincidieron en una cena organizada por Elton John. Allí ambos quisieron ligarse a una de las invitadas, que no era ni más ni menos que Lady Di, que se había fijado en Gere. Esto, señala Alberto, "puso celoso a Stallone", que de nuevo propinó un codazo a Gere. Les tuvo que separar el novio de Elton John de entonces.

El final de la trilogía y el más loco tiene que ver con un rumor propagado en los 90 que involucraba Gere, un hámster y "una parte muy oscura de su organismo". Alberto señala que "todo el mundo cree que quien propagó ese rumor, en venganza por levantarle a Lady Di, era Sylvester Stallone".

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