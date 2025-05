Amelia Bono rompe su silencio tras su foto con un posible preservativo: "Me estaba cambiando"

Amelia Bono desmiente que lo que sale en su polémica foto sea un preservativo e insiste en que no ha rehecho su vida: "No sé lo que era, igual un clínex o un calcetín, que venía de hacer deporte".

Alfonso Arús destaca la polémica que se ha desatado "con unas imágenes de Amelia Bono en las que aparece con lo que, presumiblemente, alguien ha entendido que es un preservativo".

Tatiana Arús muestra en el vídeo las declaraciones de Noemí Salazar, que, aunque no sabe quién es Amelia Bono, le manda un mensaje de ánimo: "Bueno, la chica toma precauciones por lo menos". Además, también manda un mensaje de apoyo a Melody para Eurovisión: "Tú lo vales, eres la Lola Flores del siglo XXI".

Por otro lado, la propia Amelia Bono ha roto su silencio sobre esta polémica: "No sé lo que podría haber sido, igual un clínex o un calcetín, que venía de hacer deporte y me estaba cambiando". Además, la hija de José Bono defiende que "si lo fuera, tampoco pasaría nada", pero insiste en que no era un preservativo lo que salía en el suelo de su casa.

"Yo estoy muy tranquila y en paz, no tengo que dar ninguna explicación", asegura Amelia Bono, que aunque desmiente que esté rehaciendo su vida tras su separación de Manuel Martos, avisa: "Estoy muy bien como estoy, pero algún día por supuesto la reharé, tengo 43 años".