Dani Martín anuncia emocionado 14 fechas más de su gira '25 p*t*s años': "Es una celebración"

Avilés, Pamplona, Tenerife, Donostia, Sevilla, Madrid o Guadalajara son solo algunas de las ciudades que vivirán estos últimos conciertos de Dani Martín para cerrar su gira '25 p**** años'.

"Gracias por vuestro cariño, por vuestro respeto y por haberme arropado tanto estas últimas semanas", arranca su mensaje Dani Martín, en el que anuncia emocionado 14 fechas más de su gira '25 p**** años'.

"Nos apetecía salir por la puerta grande", explica el artista en el vídeo principal de esta noticia, en el que se puede leer el mensaje de Martín asegurando que "esto es una celebración para terminar la gira" de sus "vidas".

Tras escucharle, Tatiana Arús detalla algunas de las ciudades que vivirán estos últimos 14 conciertos, como Avilés, Pamplona, Tenerife, Donostia, Sevilla, Madrid o Guadalajara.

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