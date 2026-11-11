Compra un anillo en un mercadillo por 12 euros y 30 años después lo vende por 750.000 euros

Una mujer compró en Londres en un mercadillo un anillo que creyó que era bisutería. Lo que no imaginaba es que esa baratija iba a salvarle la vida en lo económico 30 años después. Así lo cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Debra quería unas pulseras y fue a buscarlas a un mercadillo de Londres. El vendedor del puesto le dio lo que ella pedía, pero en el pack venía un anillo. En total, pagó unos 12 euros por todo, cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

30 años después, la mujer necesitaba dinero y fue a vender todo lo que tenía sin saber el auténtico valor de aquella supuesta baratija que había conservado durante tres décadas.

Su sorpresa fue mayúscula cuando le dijeron que la 'bisutería' que llevaba en su dedo podía ponerse a subasta por 200.000 euros. Finalmente, acabó siendo comprada por 750.000 euros.

"No solo le ha dado a su familia el dinero que necesitaba, sino que se ha ido a Bahamas, a Barbados, a Las Vegas y a ver un concierto de Céline Dion", explica la periodista en el programa de laSexta.

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