"Mejor vete a Turquía": el consejo de Nacho García a un hombre que pretendía tapar con su pelo una brecha en la cabeza

El paciente acudió a urgencias tras golpearse la cabeza después de tomarse unas copas de más y pretendía ocultarle la herida a su mujer de la forma más surrealista.

Este miércoles, Zapeando repasa en su sección 'Sucedió en urgencias' el caso de un hombre que, tras tomar unas copas de más, sufrió una aparatosa caída y se abrió una brecha en la cabeza.

Ante esta situación, Terry, el enfermero, tuvo que ponerle hasta 20 puntos de sutura. Tras hacerlo, se ofreció a llamar a la esposa del paciente para que se acercase al hospital a recogerle, pero él se negó: "Mi mujer me va a matar, prefiero que no se entere".

Además, trató de buscar la manera de ocultárselo. "Tengo el pelo oscuro, puedo echármelo para atrás hasta que se cure", llegó a plantear.

Nacho García no ha podido evitar reírse de la situación. "¡Qué confianza tiene en sí mismo!" ha expresado. "Si quieres tapar la herida con el pelo, entonces no te vayas a casa, vete a Turquía", le ha recomendado para concluir.

*Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Zapeando.

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