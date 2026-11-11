¿Mentimos cuando nuestra pareja nos dice que otra persona es guapa? La 'bronca' viral entre Carliyo y Natalia llega a Aruser@s

Carliyo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s lo que le ha ocurrido con su mujer, Natalia, mientras estaban de viaje en Australia. Él afirma que ella miente cuando él le pide su opinión sobre los "guapos objetivos".

"Yo sé que este tema va a generar debate", comenta Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo viral de Carliyo. El famoso creador de contenidos, que aparece junto a su mujer Natalia en esta publicación, se queja de que ella nunca le diga la verdad (en su opinión) cuando se encuentran con hombres "objetivamente guapos".

Cuando estaban de viaje en Australia, vieron por la calle a unos australianos "guapos e increíbles" según el influencer. "¿Por qué mentís tanto?", pregunta, trasladando su impresión respecto a su pareja al resto de los españoles.

"Si me gustara un tío ultrapetado, rubio y con los ojos azules, estaría con un tío ultrapetado, rubio y con los ojos azules. ¿Me entiendes?", se defiende ella.

Para Alfonso Arús, no hay discusión: "Ellas mienten y nosotros también".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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