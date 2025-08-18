Un hombre se hace viral gracias a su vídeo cantando 'Baby' de Justin Bieber: "Lo mejor es cuando ha tosido"

El señor se ha montado su propio karaoke en casa y no ha dudado en subir su particular versión de este popular tema del cantante canadiense. No te pierdas su particular interpretación en el vídeo principal.

Un hombre de Indonesia se ha vuelto viral gracias a su interpretación de la popular canción de Justin Bieber, 'Baby'. "Tiene un don... pero, aún no sé que don", apunta Maya Pixelskaya, "cantar no es".

Como se puede ver en las imágenes, la afinación brilla por su ausencia y parece que el inglés tampoco es su fuerte ya que no se distingue la letra de la canción. El hombre, además, en los primeros segundos de la canción no puede evitar toser ante el esfuerzo que hace para cantar.

"Lo mejor es cuando ha tosido", comenta Iñaki Urrutia. Los comentarios dedicados al particular karaoke de este señor tampoco defraudan. Una persona, por ejemplo, comenta que su manera de cantar le ha recordado "al perro del vecino cuando ve un gato".

"Yo en las clases de inglés", comenta otra persona. "Hay quien ve claro que Justin Bieber 'ha abandonado el chat'", añade IñakiUrrutia. "Igual le está dando un ictus a este señor...", añade Quique Peinado.