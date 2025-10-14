Guillermo Fesser señala que Trump "no nombró ni una vez la palabra Palestina" en su 'cumbre de paz' en Egipto

El corresponsal indica que, tras la firma de ese plan de paz, el presidente estadounidense abandono Egipto "sin dejar equipos trabajando sobre el terreno". "Estamos pensando que lo que a él le interesa es el negocio", afirma Fesser.

Donald Trump organizaba este lunes un acto en Egipto para firmar el plan de paz para Gaza, rodeado de numerosos líderes mundiales como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni. Como señala Sandra Sabatés, "acaparó todo el protagonismo". "¿Podemos concluir que se ha ganado el título de príncipe de la paz?", pregunta la presentadora al corresponsal Guillermo Fesser.

"El se lo tiene ganado para sí mismo", responde Fesser, "hablamos de un tipo que se quiere montar un arco del triunfo en el centro de Washington con la estatua de oro de él encima". El periodista considera que ese plan de paz "en realidad es un ultimátum que le han dado a Hamás".

"Es príncipe de la paz un tío que ha apoyado con las bombas de Estados Unidos el genocidio de Gaza, un tipo que ha convertido gaza, con las bombas de EEUU, en un campo de cenizas y es un tipo que ha dicho que 'si Hamás no se desarma, lo desarmaremos nosotros'", añade el periodista.

Fesser expone que en las 11 horas que estuvo Trump en Israel y Egipto, "no nombró ni una vez la palabra Palestina, no ha hablado ni de Gaza ni de Cisjordania". "Trump utiliza la palabra palestino como insulto", añade, "al jefe de la oposición en EEUU le llama palestino".

Trump, además, como indica el corresponsal, "se ha ido sin dejar equipos trabajando sobre el terreno". "Estamos pensando que lo que a él le interesa es el negocio", reflexiona, "y la conversación más importante que han tenido es con el presidente de Indonesia que le ha pedido tener una reunión con su hijo para que le haga unas torres Trump en Yakarta".

