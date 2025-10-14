Un hombre enciende el debate sobre el aborto: "¿Por qué no decide el padre? Si queremos igualdad, tiene que haber para todos"

Thais Villas regresa con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' para debatir sobre si el aborto debería estar blindado en la Constitución. En las calles de Madrid, la reportera recoge opiniones enfrentadas que terminan con un tenso intercambio de palabras.

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, la reportera sale a las calles de Madrid para debatir con los ciudadanos si el aborto debe o no estar blindado por la Constitución. Allí se encuentra con un hombre que asegura estar en contra. "Es una persona que viene a la vida y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie", afirma.

Además, considera que no es "normal" que el aborto "tenga que subvencionarlo la Seguridad Social". "El aborto debería estar prohibido por ley, a no ser que el niño venga mal por cualquier circunstancia", sentencia.

Unas palabras que provocan la reacción inmediata de una de las mujeres presentes en el debate: "Acaba de dar usted en el clavo. O sea, si el niño viene mal nos lo quitamos de encima, eso está diciendo usted".

El hombre, sin embargo, se defiende argumentando que la decisión de abortar no debería recaer solo en la mujer. "¿Por qué no decide el padre? Para que lleve un niño la madre tiene que haber un padre. Quiero el mismo derecho que las mujeres, si queremos igualdad tiene que haber para todos", insiste.

Pero otro participante rebate su argumento señalando que no siempre es necesario que un hombre esté presente para que una mujer se quede embarazada. "Con que sea varón es suficiente", le comenta.

Esa respuesta provoca la indignación del hombre, que no da crédito a lo que escucha. "Esto sí que es bueno… no es necesario el hombre. ¿Ahora todo vale? No hace falta un hombre para un embarazo… eso es cojonudo, me ha dejado para vender lotería", responde exaltado mientras abandona el debate.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.