Francisco Cacho alerta sobre la moda viral de apilar las piedras de las playas: "Hay multas de hasta 6.000 euros"

Apilar piedras en la playa para hacer columnas se ha convertido en una moda viral en redes sociales. El meteorólogo Francisco Cacho advierte que esta práctica, conocida como "milladoiros".

Francisco Cacho visita el plató de Zapeando para hablar de una moda viral que está causando furor en redes sociales: apilar piedras de las playas y formar columnas con ellas, una práctica conocida como milladoiros. Sin embargo, lejos de ser inofensiva, el meteorólogo advierte que puede generar serios problemas para el medio ambiente.

"No es que las piedras sufran, pero sí sus habitantes. Esta es una actividad que se ha puesto de moda para la foto en Instagram, pero también es muy perjudicial para la fauna de estos entornos naturales. Todas esas rocas son usadas por pulpos, cangrejos y otros animales para protegerse, para criar o para esconderse y así poder cazar y alimentarse. E incluso, esas rocas fijan la arena y reducen la erosión de las playas", explica Francisco Cacho.

Asimismo, recuerda que esta tendencia no solo afecta a las playas españolas, sino también a las de muchos otros países. No se trata de una simple moda viral en redes, pues puede tener consecuencias económicas. "Hay que decir que está prohibido y las multas por hacer estas columnas de piedra pueden ser de hasta 6.000 euros", advierte Cacho.