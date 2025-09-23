Ahora

Lamine se queda a las puertas

El mensaje de Nicki Nicole para consolar a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro: "Mi estrella, te amo"

"Quién quiere un Balón de Oro teniendo declaraciones de amor tan bonitas", reacciona Isabel Forner en este vídeo tras el tierno mensaje que Nicki Nicole dedicó a Lamine Yamal tras quedar segundo en el Balón de Oro.

Ousmane Dembelé fue ayer el gran triunfador de la gala del Balón de Oro, mientras que Lamine Yamal se quedó con la miel en los labios y tuvo que conformarse con el trofeo Kopa a mejor jugador sub 21.

Aunque hubo personas de su entorno, como su padre, que no terminaron de encajarlo bien, su novia Nicki Nicole optó por dedicarle un tierno mensaje.

"Mi estrella, te amo", escribía la cantante con una foto de los dos juntos. Una publicación que le ha encantado a Isabel Forner.

"Quién quiere un Balón de Oro teniendo declaraciones de amor tan bonitas", comenta la zapeadora en el vídeo sobre estas líneas. "Cristiano Ronaldo, a lo mejor", le responde Iñaki Urrutia.

