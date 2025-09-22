Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro

El futbolista francés queda por delante de Lamine Yamal, que se llevó el Kopa como mejor futbolista joven, y se convierte en el mejor futbolista de la temporada.

El sucesor de Rodrigo Hernández es Ousmane Dembélé. El futbolista francés del Paris Saint-Germain se convierte en el nuevo Balón de Oro. Ha quedado por delante de Lamine Yamal, del Barça. Campeón de la Champions League y líder de un conjunto parisino que maravilló al mundo con su fútbol.

También un Dembélé que se ha transformado este curso. Nada tiene que ver con el jugador que se marchó del FC Barcelona. Luis Enrique le ha cambiado.

Llegó a la gala con gafas de sol, rostro serio. Su PSG jugaba justo al mismo instante contra el Olympique de Marsella en partido aplazado de la Ligue 1.

Situación contraria a la de Lamine y toda la expedición del Barça, con Joan Laporta a la cabeza. Yamal llegó sonriente, haciendo bromas a sus compañeros. Entre ellos un Raphinha que también era serio candidato al trofeo. Se acabó llevando el trofeo Kopa a mejor joven del curso por segundo año consecutivo.

Pero el galardón se lo quedaría Dembélé. De Karim Benzema, el último francés en ganar el Balón de Oro, a Ousmane Dembélé. El nuevo rey del fútbol mundial.

Balón de Oro femenino

El premio a la mejor jugadora de la temporada ha sido para Aitana Bonmatí. Es el tercer galardón consecutivo que logra la española.

Vicky López, mejor jugadora joven de la temporada

La futbolista del FC Barcelona Vicky López se ha hecho con el galardón Kopa a mejor jugadora joven de la temporada. Joan Laporta aplaudía orgulloso en su asiento.