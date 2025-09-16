Francisco Cacho alerta de un nuevo episodio de calor en España: "Vuelve el verano"

Francisco Cacho visitó la mesa de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo de esta semana. El meteorólogo alertó de altas temperaturas que rozarán los 40 grados en varias comunidades, aunque adelantó un respiro: lluvias y un descenso térmico para el fin de semana.

Francisco Cacho se sentó en la mesa de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo en lo que queda de semana. "Vuelve el calor de verano, cada día van a subir un poco más las temperaturas", lamentó el meteorólogo.

Además, advirtió que en la tarde del martes habrá "cinco Comunidades Autónomas las que tienen activados los avisos amarillos por calor". Estas son Extremadura y Andalucía, donde se alcanzarán los 40 grados, además de Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Cacho señaló que la sensación será como estar en pleno mes de agosto y advirtió que "por las noches nos va a costar dormir". Sin embargo, también trajo una buena noticia.

"Hay una noticia importante. El tiempo va a cambiar mucho de cara al sábado y sobre todo al domingo, parece que van a llegar lluvias y van a bajar las temperaturas", explicó Cacho. Como ejemplo, citó a Madrid, donde el jueves se esperan 35 grados de máxima, mientras que el domingo los termómetros marcarán 10 grados menos.