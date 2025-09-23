Isabel Preysler da detalles de lo que aparecerá en sus memorias: "Se han escrito muchos libros sobre mí y ninguno acertado"

Zapeando analiza el reportaje de Isabel Preysler para 'Harpers Bazaar' en el que abre las puertas de su mansión y donde concede una entrevista en la que habla de su hija Tamara o sus esperadas memorias.

Isabel Preysler ha abierto las puertas de su casa, conocida como 'Villa Meona' por sus 13 baños, a la revista 'Harpers Bazaar'. En este reportaje pretendía rendir homenaje a su amigo Giorgio Armani, pero como explica María Gómez en el vídeo sobre estas líneas, el diseñador "cerró sesión" unos días después.

En la entrevista que va con el reportaje, Isabel Preysler habla de la relación de su hija Tamara Falcó con los medios y asegura que "ha nacido con las cámaras". "Le salieron antes los paparazzis en la puerta que los dientes", señala Miki Nadal.

Isabel también habla de sus esperadas memorias y da alguna pista de lo que va a contar en ellas: "Se han escrito muchos libros sobre mí y ninguno podría decir que sea acertado", afirma.

En este sentido, Isabel recuerda que durante su adolescencia tuvo unos padres muy estrictos que le mandaron a España porque no les gustaba el novio que tenía: "Los míos cuando no les gustaba un churri mío descolgaban el teléfono y comunicaba", comenta María Gómez.