Miki Nadal, sobre las fotos de Aitana con Plex: "Están a un paso de ponerse una foto de los dos en 'WhatsApp'"

La artista ha publicado en sus redes sociales un carrusel de imágenes para felicitar a Plex, su pareja. En las imágenes se les puede ver posando, divertidos, abrazados o besándose en un barco.

Este sábado fue el cumpleaños de Plex y Aitana, su pareja, le sorprendía organizando a una fiesta con los amigos del streamer. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la artista, además, le llevaba una tarta a Plex para que soplara las velas.

"Pobre Aitana que tuvo que aguantar a los 'bros' de su novio", comenta Iñaki Urrutia, "me imagino a los colegas burlándose de Plex diciéndole 'eh, que pringado, tienes sentimientos'". Pero, las sorpresas no acabaron ahí. La cantante también decidía compartir varias fotografías con el streamer para felicitarle.

"Podéis ver como las imágenes van en progresión", afirma Maya Pixelskaya, "al principio parecen modositos, casi sin tocarse, luego abrazándose y, en la última foto, aparecen el uno encima del otro". "Hay más fotos, pero las hemos conseguido en la 'deep web' y creo que no son horas de ponerlas", bromea Dani Mateo.

"Un poco empalagosos están, Plex y Aitana, están a un paso de ponerse una foto conjunta de los dos en el 'WhatsApp'", afirma Miki Nadal. "En la foto del DNI salen los dos", añade Mateo, recordando un chiste de Raúl Cimas.

