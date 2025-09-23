Suben las temperaturas: el "calor perfecto" llega a España según Francisco Cacho

Francisco Cacho adelanta cómo será el tiempo del fin de semana. El meteorólogo de laSexta anuncia la llegada de un "veranillo de San Miguel" con temperaturas agradables, pero también advierte de un posible huracán que podría transformarse en borrasca al acercarse a la península.

Francisco Cacho adelantó la previsión del tiempo para el fin de semana. El meteorólogo de laSexta señaló que "a partir del jueves van a subir las temperaturas". Incluso se permitió una broma: "Vamos a poder salir de cañas con calorcito".

El experto explicó que será un "calor perfecto", ya que las máximas rondarán los 30 grados, "no como los 40 de la semana pasada". Con este cambio, Cacho dio la bienvenida al conocido "Veranillo del membrillo o de San Miguel".

No obstante, el meteorólogo también trajo un aviso importante: la posible llegada a España de un huracán que actualmente se encuentra al este de las islas Bermudas. "No vamos a alarmarnos", comentó Cacho, aclarando que, de alcanzarnos, lo haría ya transformado en borrasca.

"Sería a partir del domingo cuando llegaría a las costas de Portugal. Insistimos, nosotros solo tendríamos viento intenso, fuerte oleaje y lluvias", explicó.