Iñaki López asegura que él está 'al día' en redes sociales: "Estoy en Tuenti y en Second Life"

La Moncloa apuesta por TikTok para acercarse a los más jóvenes. Cinco creadores de contenido contarán en esta red social el día a día del Gobierno con vídeos ligeros, cameos de ministros y hasta una breve aparición de Pedro Sánchez 'bailando'.

Moncloa ha dado un paso más para acercarse a las nuevas generaciones. Tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, cinco jóvenes serán los encargados de contar el día a día de lo que ocurre en Moncloa a la generación Z.

En su primer vídeo publicado en TikTok aparecen cameos como el del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del propio Pedro Sánchez, que se animó incluso a "bailar" un poco. En pocas horas, el perfil ha sumado más de 6.900 seguidores.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia cada vez más frecuente entre los partidos políticos: llegar a los jóvenes a través de redes sociales y ganar así a los futuros votantes.

"Lejos han quedado los tiempos del filtro Valencia al que apela tanto Iñaki López en Instagram", bromeó María Lamela al dar la noticia. El presentador de Más Vale Tarde le respondió asegurando que él también está al día: "Yo estoy en Tuenti y en Second Life".