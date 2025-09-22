Ahora

Balón de Oro 2025

Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro seguido

La futbolista del FC Barcelona, otro año más, se convierte en la mejor futbolista del mundo.

Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro seguidoAitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro seguidoGetty

Por tercer año consecutivo Aitana Bonmatí conquista el Balón de Oro. Tres años seguidos siendo la mejor jugadora del mundo. Esta vez no partía como favorita, pero dio igual... Aitana es la mejor futbolista del mundo otra temporada más.

Aitana le ganó el duelo final a Mariona Caldentey, futbolista del Arsenal. Otra vez el fútbol femenino español en lo más alto. Este es el quinto Balón de Oro consecutivo español.

La futbolista del Barça no se lo podía creer: "Tercera vez consecutiva... Si pudiera compartirlo lo haría. Ha sido un año de gran nivel. Compañeras que tengo aquí que han hecho un gran año".

Dio las gracias a Andrés Iniesta, encargado de entregarle el trofeo. Su ídolo de pequeño. También se acordó del FC Barcelona, su club. Y por supuesto de la selección española: "De nuevo ha sido un año increíble".

"Somos más que futbolistas. Tenemos que liderar con el ejemplo en todo el mundo. Las nuevas generaciones que llegan pueden llegar con soñar en ser futbolistas. Esta generación ya lo está logrando y es lo mejor que pueden hacer", dijo Aitana.

